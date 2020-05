Constructeur Bois H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 8 mois environ, du 3 août 2020 au 19 mars 2021, à TARBES et devenez Constructeur Bois H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de monteur/se en construction bois.

➔ LE MÉTIER

Le bois est son élément. De la charpente au plancher, des murs aux bardages extérieurs, tout est bois pour le monteur constructeur bois. Il monte, lève et fixe la structure et installe les menuiseries extérieures des maisons comme des bâtiments publics.

+ d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/monteur-en-construction-bo-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement-stagiaires-apfa65@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.