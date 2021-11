Conseiller relation client à distance en alternance avec HOMEFRIEND H/F à Toulouse (31)

Le centre de formation Afpa de Toulouse-Balma recherche 10 conseillers clientèle en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) pour l’entreprise partenaire HomeFriend, filiale de Veolia située à Toulouse, spécialisée dans la relation aux consommateurs et l’accompagnement vers la réduction des déchets et l’économie d’énergie.

Contrat d’un an en vue d’un CDI à l’issue !

Début du contrat : 13/12/2021

➔ MISSIONS :

Traiter la demande du consommateur en multicanal, détecter ses besoins, vendre en rebond des produits et services.

Apporter des solutions astucieuses au consommateur, donner des conseils et aider à choisir les meilleurs produits et services,

Enfin et surtout, s’assurer de sa satisfaction.

➔ PROFIL

➔ PROFIL Aisance dans l’expression écrite et orale.

Maîtrise des outils bureautiques/informatiques.

Capacité à mener un entretien, répondre aux demandes et orienter le consommateur.

Avoir le sens commercial.

Etre éligible au contrat d’apprentissage

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.