Conseiller relation client à distance H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous durant 4 mois, à partir du 26/06/2023 à Toulouse-Balma et devenez Conseiller relation client à distance H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac technique).

Le métier :

Téléphone, courriel, ou encore sms, le conseiller relation client à distance est multiconnecté ! Servir le client, gérer ses demandes, assurer une démarche commerciale auprès de particuliers mais aussi d’entreprises, le conseiller relation client à distance a le souci constant de satisfaire ses clients.

Objectifs de la formation :

– Assurer des prestations de services et du conseil en relation client à distance

– Réaliser des actions commerciales en relation client à distance

Prérequis :

Trois profils sont possibles.

1) Niveau classe de 1re ou équivalent.

2) CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 dans les métiers de vente ou de services à la clientèle et un an d’expérience professionnelle.

3) Niveau classe de 2de et 3 ans d’expérience dans les emplois de vente ou de services à la clientèle.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).