Conseiller.e de Vente à Domicile H/F à Paris (75)

Recrutement de Conseiller.e de vente sur toute la France

Secteur d’activité : Bijoux- Cosmétiques - Lingerie - Prêt à porter - Accessoires de mode - vins - Miel - Thé - Bio - Produits Ecoresponsables

Sociétés : plus de 130 marques de Vente Directe sélectionnées pour leur sérieux.

Missions : Présenter et vendre les produits de la marque auprès d’un public de particuliers. La société s’occupe de toute la partie facturation et logistique des produits.

Statut : Différents contrats proposés en fonction de la société choisie : Vendeur à Domicile indépendant (VDI) - VRP - Micro entrepreneur

Rémunération : La rémunération se fait sous forme de commissions en fonction du chiffre d’affaires réalisé lors de vos ventes.

Avantages : la formation interne produit et commerciale est gratuite.

Bac / Bac +2 / Bac +3

Indépendant, curieux, enthousiaste, souhaitant développer une activité entrepreneuriale en partenariat avec une société sérieuse.

Que vous soyez en recherche d’emploi, encore actif, étudiant, retraité, vous cherchez un complément de revenus, un mi temps ou développer un vraie carrière, nous étudions tous les profils.

Des possibilités d’évolution vers des postes de Managers de réseaux.

Pour postuler :

Pour déposer votre candidature ainsi que votre lettre de motivation, consultez nos offres ici : https://www.unjourunevente.com/devenez-ambassadeur