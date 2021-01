Conseiller Relation Client à Distance en ALTERNANCE H/F à Montpellier (34)

Formez-vous en alternance durant 1 an chez ECOSTAFF à Lattes (34) avec l’Afpa de Montpellier et devenez Conseiller Relation Client à Distance H/F.

Dates : démarrage en entreprise mi/fin février, démarrage de la formation début mars.

➔ LES MISSIONS

Rattaché(e) au Service client et au sein d’une équipe composée de 6 personnes, vous aurez pour mission principale l’accueil téléphonique externalisé pour nos clients notaires.

Vos missions seront les suivantes :

La gestion des appels entrants et sortants dans le respect des consignes données

Le filtrage des appels et la prise de message

La saisie informatique des mouvements via les logiciels

La gestion des agendas

La liaison entre les clients et les juristes

➔ PRÉREQUIS

Vous avez une bonne élocution et une orthographe irréprochable. Vous êtes dotés d’un bon relationnel et avez un bon esprit de synthèse, de coordination et d’analyse.

Vous êtes aussi à l’aise avec les outils informatiques.

Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui aiment le contact téléphonique, et qui aiment s’investir dans leur travail avec un réel sens du service et de l’écoute.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à anne-sophie.vuylsteker@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.