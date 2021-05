Conseiller Relation Client à Distance à Albi (81)

Formez-vous durant 4 mois environ du 21 juin au 22 septembre 2021 à Albi en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) et devenez Conseiller Relation Client à Distance H/F.

➔ LE MÉTIER

Le/la téléconseiller(ère), gère la relation client pour le compte de client donneurs d’ordre. Il/elle doit répondre simultanément aux exigences de productivité et de qualité définies entre OWNR et le client donneur d’ordre.

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d’assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, santé ...).

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Assurer des prestations de services et du conseil en relation client à distance

Réaliser des actions commerciales en relation client à distance.

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/conseiller-relation-client-a-distan-1

➔ PRÉREQUIS

Trois profils sont possibles.

1) Niveau classe de 1re ou équivalent.

2) CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 dans les métiers de vente ou de services à la clientèle et un an d’expérience professionnelle.

3) Niveau classe de 2de et 3 ans d’expérience dans les emplois de vente ou de services à la clientèle.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV par email à marie.netanj@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.