Conseiller Relation Client à Distance H/F à Montpellier (34)

Et si l’emploi était au bout du fil ? Formez-vous durant 12 mois avec l’AFPA de Montpellier St-Jean-de-Védas et devenez Conseiller·ère Relation Client à Distance en apprentissage chez ECOSTAFF à Lattes.

Du 28 Février jusqu’au 10 Mars 2023.

→ LES MISSIONS EN ENTREPRISE

Rattaché(e) au Service client et au sein d’une équipe composée de 20 personnes, vous aurez pour mission principale l’accueil téléphonique externalisé pour nos clients notaires.

Une formation au vocabulaire juridique sera assurée en interne à votre arrivée.

→ PRÉREQUIS

Avoir une bonne élocution et une orthographe irréprochable

Bon esprit de synthèse, de coordination et d’analyse

À l’aise avec les outils informatiques

Bon relationnel

Pour postuler :

Envoyez par email à joy.cobarro@afpa.fr votre CV. Pensez à préciser l’intitulé de l’offre dans votre courriel.