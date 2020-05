Conseiller Développement Relation Client H/F à Labège (31)

L’Institut Supérieur Vidal, centre de formation, recherche pour un Grand Groupe d’Assurances, situé à LABEGE, un Conseiller Développement Relation Client h/f dans le cadre d’un BTS Assurance ou d’un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client en alternance.

Vos missions :

Prise en charge et accompagnement des prospects/clients

Conseils clients dans la commercialisation des produits

Gestion de dossiers spécifiques

Enthousiasme, et persévérance

Sens des responsabilités et de l’initiative

Autonomie

Organisation et rigueur

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à admission@isv.fr