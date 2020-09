Conseiller Commercial option Assurances H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 6 mois et demi, du 28 septembre 2020 au 26 mars 2021, à MONTPELLIER et devenez Conseiller Commercial option Assurances H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de conseiller.ère commercial.e + Le certificat TOSA Digital.

➔ LE MÉTIER

Il aime convaincre et négocier. Le commercial se déplace de clients en clients pour prospecter, vendre en face à face les services ou les produits de son entreprise.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Prospecter un secteur de vente

Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux particuliers

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/conseiller-commercial-option-assurances

➔ PRÉREQUIS

Deux profils sont possibles :

1) Niveau classe de 1re/terminale ou équivalent.

2) CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 en commerce ou équivalent, avec une expérience significative de la vente.

Permis de conduire B (véhicules légers) souhaitable.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.