Connaissez-vous Epitech Digital à Toulouse ?

Spécialisée dans l’informatique depuis plus de vingt ans, Epitech a décidé d’adapter son cursus à l’évolution des usages numériques. Depuis la rentrée 2020, elle compte une nouvelle formation en cinq ans déclinée sous le nom d’Epitech Digital, qui veut s’imposer comme la première école de la transformation digitale. « Avec ce cursus, nous allons nous positionner à l’interface entre l’expertise informatique et les métiers de l’IT et du marketing. Nous allons donc proposer un parcours qui sera dédié à parts égales au business et à la tech », explique Marie Petitjean, sa directrice. Des compétences de plus en plus recherchées par les entreprises. Au bout des cinq ans d’études, les diplômés d’Epitech Digital se verront attribuer le Titre d’Expert en Management des systèmes d’information. Ils maîtriseront suffisamment l’informatique pour créer des sites web ou des applications mobiles, mais disposeront surtout des compétences pour adresser toutes les fonctions de la transformation digitale. « Nous conservons la pédagogie active pour ce nouveau parcours. Nos étudiants continueront d’apprendre en travaillant en mode projet, sans cours magistraux. »

Trois Bachelors à la rentrée

Le parcours en cinq ans d’Epitech Digital s’adresse à des bacheliers, quelle que soit leur formation, sans aucun prérequis particulier en informatique. « Nous serons attentifs à leur état d’esprit et à leur capacité à adhérer à notre pédagogie, les profils plus scolaires auront du mal à s’épanouir chez nous. Nous allons développer leurs compétences professionnelles, technologiques, business et leurs soft skills », note la directrice de l’école. Ce Bac +5 mènera les étudiants vers les métiers de l’UX, de l’UI ou les professions de chief digital officer ou de data analyst. « Notre formation est généraliste. Chaque étudiant choisira sa spécialisation en fonction des stages qu’il réalisera au cours de son cursus. »

Douze étudiants ont fait leur rentrée à Epitech Digital à Toulouse en septembre. Ils devraient être trois fois plus nombreux à la rentrée prochaine. L’école affiche son optimisme sur le potentiel d’employabilité du cursus en le comparant à Epitech IT, où il est de l’ordre de 100%. Dès cette année, Epitech Digital proposera en plus trois Bachelors pour former des techniciens : web design, web marketing et développement.

Agnès Frémiot

Entre 6500 euros et 7000 euros l’année

Crédit photo Epitech.