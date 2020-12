Conducteur impression numérique H/F à Toulouse (31)

Sous la supervision du responsable des opérations numériques, l’opérateur a comme responsabilité principale d’imprimer les travaux sur presse numérique Xerox IGEN.

À ce titre, il a comme mission de :

Assurer la préparation et l’ajustement des composantes de la presse numérique et du serveur couleur.

Faire fonctionner la presse numérique (ainsi que les tâches connexes) en conformité avec la production.

Contrôler et évaluer la qualité des produits imprimés (couleurs, disposition...) et effectuer les ajustements si nécessaire.

Répondre rapidement aux différents problèmes pouvant arriver sur la presse (arrêt, alerte...).

ous bénéficiez d’une première expérience dans un poste similaire (1 an) sur une presse numérique Xerox Igen 4 ou 5 (demandée).

De solides connaissance du domaine de l’imprimerie (papier, procédés d’impression, encres...), des couleurs et des variations sont indispensables.

Des bases en infographie seront un atout.

Vous démontrez une grande capacité à apprendre rapidement et à vous adapter afin d’effectuer différentes tâches de travail.

Autonome, adaptable, vous savez gérer votre temps et vos priorité pour répondre aux délais demandés et à la qualité attendu.

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

