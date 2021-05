Conducteur de travaux publics H/F à Toulouse (31)

Formez-vous à partir du 1er juin 2021 à Toulouse et devenez Conducteur de travaux publics en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de conducteur de travaux publics TP.

➔ LE MÉTIER

Aide conducteur de travaux, Assistant conducteur de travaux, Chargé d’études, Technicien en infrastructures de routes et canalisations, Contrôleur de travaux en travaux publics, Conducteur de travaux routes et canalisations.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Préparer un chantier de travaux publics

Conduire un chantier de travaux publics

Faire réceptionner le chantier de travaux publics, clore les volets administratifs et financiers

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/conducteur-de-travaux-tp

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau 4 (bac scientifique, technique ou équivalent) et une expérience en pilotage d’équipe en tant que chef de chantier, conducteur de travaux ou gérant d’entreprise dans le secteur des travaux publics sont souhaitées.

Des connaissances en informatique sont requises.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.palays@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.