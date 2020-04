Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 12 mois environ, du 11 mai 2020 au 30 avril 2021, à Toulouse-Palays et devenez Conducteur.trice de travaux du bâtiment et du génie civil !

Et obtenez un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil.

➔ LE MÉTIER

Dans le BTP, le Conducteur.trice de travaux planifie, organise et contrôle l’aménagement, l’équipement des chantiers et la construction. Il/elle encadre par l’intermédiaire des chefs de chantier une ou plusieurs équipes (techniciens et ouvriers).

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Préparer un chantier de route, canalisation, terrassement

Conduire les travaux de route, canalisation, terrassement

Établir les documents relatifs à la gestion financière, humaine et matérielle d’une entreprise de route, canalisation, terrassement

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de la classe de terminale scientifique, technique ou équivalent et une expérience de 2 ans en pilotage d’équipe dans le secteur des travaux publics route et canalisation, sont souhaitées.

Des connaissances en informatique sont requises.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.palays@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.