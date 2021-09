Conducteur de Travaux H/F à Toulouse (31)

Formez-vous en alternance au métier de Conducteur de travaux avec l’entreprise MR3A basée à Toulouse !

Durant 12 mois, alternez entre votre formation au centre Afpa de Toulouse-Palays (environ 25% du temps) et des réalisations concrètes en entreprise (75% du temps).

→ Le métier

Le conducteur de travaux est responsable de l’exécution des travaux d’un ou de plusieurs chantiers. C’est le pivot de l’organisation et de l’exploitation dirigée par les chefs de chantier. Il exerce son métier directement sur les chantiers. Il dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l’avancement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier.

→ PROFIL RECHERCHÉ

Avoir un bon relationnel et être à l’écoute

Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation

Avoir une bonne connaissance des métiers du bâtiment

Le + : être titulaire du permis B et posséder un véhicule

→ Prérequis pour intégrer la formation

Niveau classe de terminale scientifique ou technique ou équivalent

Connaissances en informatique requises

La réussite aux épreuves finales vous permettra d’obtenir le Titre Professionnel de niveau 5 (équivalent BTS/DUT) de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil délivré par le Ministère du Travail.

Pour postuler :

Veuillez d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Sophie DUBUET sophie.dubuet@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).