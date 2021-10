Conducteur d’installations et de machines automatisées H/F à Alès (30)

Formez-vous durant 5 mois, du 22 novembre 2021 au 22 avril 2022, à l’Afpa d’Alès et devenez Conducteur d’installations et de machines automatisées H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) délivré par le Ministère du Travail.

➔ LE MÉTIER

Trouver le rythme optimal. La préoccupation quotidienne d’un conducteur d’installations et de machines automatisées. Il effectue le réglage des machines en précisant les cadences, la quantité à produire et les normes de qualité à respecter. Puis lance et contrôle la production, gère les éventuels aléas. Objectif : tenir les délais.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Conduire une installation de production automatisée équipée ou non de robots

Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non de robots

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/conducteur-d-installations-et-de-machines-automatise-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.ales@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).