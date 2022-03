Conducteur d’installation et de machines automatisées H/F à Alès (30)

Formez-vous en alternance durant 9 mois, à partir du 09/05/2022 à Alès et devenez Conducteur d’installation et de machines automatisées H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Le conducteur d’équipements automatisés ou robotisés est un sprinteur de production. Sa mission : surveiller et entretenir les outils de production industrielle pour tenir les délais.

Objectifs de la formation :

Conduire une installation de production automatisée équipée ou non de robots

Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non de robots

5 (très bonnes) raisons de postuler :

Obtention d’un Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail

L’industrie recrute : plus de 8 660 offres disponibles sur le site https://www.lindustrie-recrute.fr/

Un salaire durant toute la durée de l’alternance

Apprentissage du métier aux côtés de professionnels

Pour postuler :

Envoyez votre CV à maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.