Conducteur d’installation et de machines automatisées H/F à Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 5 mois environ, du 15 juin 2020 au 6 novembre 2021, à Perpignan-Rivesaltes et devenez Conducteur d’installation et de machines automatisées H/F !

Et obtenez un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de conducteur/trice d’installations et de machines automatisées.

➔ LE MÉTIER

Trouver le rythme optimal. La préoccupation quotidienne d’un conducteur d’installations et de machines automatisées. Il effectue le réglage des machines en précisant les cadences, la quantité à produire et les normes de qualité à respecter. Puis lance et contrôle la production, gère les éventuels aléas. Objectif : tenir les délais.

+ d’infos : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/conducteur-d-installations-et-de-machines-automatise-1

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.