Spécialiste depuis plus de 15 ans dans le développement des compétences et l’optimisation des organismes professionnels, l’entreprise MARIJUL RH propose la formation certifiante "Conception et animation d’une formation mixte ou à distance ».

Programme de formation en 3 modules :

Élaborer un parcours pédagogique multimodal

Créer un module e-learning d’autoformation (support pédagogique multimédia)

Préparer et animer des activités de formation à distance collaboratives en direct ou non

Modalités

Modalités Formation mixte de 7 jours (49 heures) alternant formation présentielle en centre et formation à distance

Éligible CPF

Certification Professionnelle FFP : Validation des 4 modules devant un jury

Coût : 1225€

Cette formation s’adresse aux formateurs, responsables de formation, responsables pédagogiques.

Niveau requis : Niveau III ou Bac + 2

Pour postuler :

MARIJUL RH

contact@marijul.com

05 82 84 15 20

Centre de Formation

150 rue de la découverte

31670 Labège