Concepteur mécanique H/F à Toulouse (31)

Votre agence PROMAN Toulouse Expertise recherche pour son client, société de conseil en ingénierie, dans le cadre d’une mission de travail temporaire de 2 à 3 mois, un Concepteur mécanique (H/F).

Sous la direction du chef de projet et en collaboration avec les électroniciens, vos missions consistent à :

Réaliser en 3D des pièces usinées, de la tôlerie et PCB(circuit imprimé)

Créer des assemblages

Éditer des nomenclatures

Œuvrer sur de la mise en plan et de la cotation

De formation Bac +2 à Bac+3 de type BTS conception de produits industriels ou encore BTS Industrialisation des produits mécaniques, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire.

Vous maîtrisez l’outil CREO 5.

Vous avez des connaissances générales en mécanique et des process de production.

Mission de travail temporaire de 2 à 3 mois à compter de début Octobre 2021 et jusqu’à fin décembre.

Salaire selon profil et expérience

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : toulouse.expertise@proman-interim.com