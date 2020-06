Concepteur Technique JAVA CDI région toulousaine nord - Montauban H/F à Montauban (82)

Au sein de notre Direction Santé Prestation, nous renforçons notre pool de Concepteurs. Nous recherchons :

• Un(e) Concepteur Technique JAVA (H/F)

Principales missions :

Garant(e) de la définition et du respect des exigences techniques des solutions, vous prenez en charge les aspects techniques des solutions répondant aux besoins exprimés, en conformité avec les standards d’architecture et tout autre norme et standard de l’entreprise.

Dans ce cadre, vous collaborez avec les architectes pour contribuer, quand nécessaire, à l’évolution des normes et standards techniques.

Dans cette optique vous êtes chargé(e) de Concevoir le logiciel, en respectant les standards IMSA, en lien avec le concepteur applicatif, l’architecte technique et de garantir la fiabilité technique des applications

Profil recherché :

De formation supérieure, vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans la mise en œuvre d’architectures distribuées au sein de projets d’évolutions majeurs du SI.

La connaissance des concepts J2EE, XML et SOA est indispensable ainsi qu’une très bonne maîtrise du développement JAVA.

Ce poste nécessite une aisance relationnelle (écoute et négociation) et de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi.

Pour postuler :

CV et lettre de motivation par mail avec pour objet TOUEMPLOI à recrutement.blf@imsa.msa.fr