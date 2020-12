Concepteur Développeur d’Applications H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 11 mois environ, du 25 janvier 2021 au 10 novembre 2021, à Montpellier et devenez Concepteur développeur d’applications H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 6 (bac +3/+4) de concepteur/trice développeur/se d’applications.

➔ LE MÉTIER

Il est souvent sur son ordinateur, son smartphone ou sur sa tablette. Au courant des dernières innovations, curieux des dernières applications, le concepteur développeur informatique est capable de développer une application, une page web ou une base de données à partir d’un cahier des charges ou d’un scénario utilisateur.

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/concepteur-developpeur-informatique

➔ PRÉREQUIS

Niveau bac + 2 minimum ou équivalent, de préférence filière scientifique ou technologique.

Pratique courante recommandée de l’ordinateur, des smartphones et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils (outils des systèmes d’exploitation, bureautique et internet).

Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts, poser des questions simples sans trop d’hésitation et exprimer ses opinions).

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre mail.