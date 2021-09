Concepteur Développeur d’Applications H/F à À DISTANCE avec regroupements sur Toulouse (31)

Le Concepteur développeur d’applications conçoit et développe des services numériques à destination des utilisateurs en respectant les normes et standards reconnus par la profession, et en suivant l’état de l’art de la sécurité informatique à toutes les étapes.

Cette formation permet d’accéder aux métiers suivants : Concepteur développeur, concepteur d’applications informatiques , Développeur d’applications, développeur informatique , Développeur web, développeur back-end , Développeur d’applications mobiles, développeur web mobile , Ingénieur d’études et développement (Code ROME : M1805).

À l’issue de ce parcours, vous serez ainsi capable de réaliser :

Un projet de développement avec JAVA

Une application web avec JEE

Une application mobile avec Android Studio

Public :

Demandeurs d’emploi

Salariés

Chefs d’entreprises

Pré-requis :

Connaissance de base du fonctionnement d’un système informatique.

Connaissance des savoirs de base en informatique web

Avoir niveau bac en mathématiques

Niveau en langue anglaise (A2-B1)

Bon sens logique et rigueur

Capacité et goût du travail en équipe

Bonnes bases en langages HTML CSS et Javascript

Pour postuler :

BGE Sud-Ouest - Centre de formation

64 Bd Silvio Trentin 31200 TOULOUSE

05 61 61 45 10

formationbgeso@creer.fr

www.formationbgeso.fr