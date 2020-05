Comptable unique CDI H/F à Toulouse (31)

Sous la responsabilité du Responsable Gestion et Finance, votre mission est d’assurer les activités comptables suivantes :

• Facturation : facturation des clients, suivi des encaissements, suivi des impayés et relance, suivi et amélioration du DSO

• Trésorerie : règlement des fournisseurs, rapprochement bancaire, réalisation de prévisionnel de trésorerie

• Comptabilité : soutien du responsable lors des clôtures intermédiaires, suivi des charges, aide à la construction du budget, aide à la construction et à l’animation d’un reporting financier

• RH et Administratif : office management : participer à la gestion des fournitures et des prestataires ; paie : participer à l’établissement de la paie ; élaboration des déclarations fiscales et sociales ( règlement des impôts et des taxes)

Profil requis :

• Rigueur, méthodologie, polyvalence, un bon relationnel, réactivité et dynamisme sont des qualités essentielles pour réussir dans ce poste évolutif.

• Un bon niveau d’anglais est souhaité.

• Très bonne maîtrise d’Excel et du logiciel Sage.

De formation comptable (BTS / DUT à DCG) vous avez une précédente expérience réussie idéalement au sein d’une PME industrielle.

Pour postuler :

contact@karinejeff.fr