Comptable syndic H/F à Toulouse (31)

BAC+2 en comptabilité minimum + Expérience dans le domaine du syndic (2 ans minimum)

27 000€brut/an + 13e mois

35h/sem + 1 jour de récupération offert/mois

Notre agence YES ! Tertiaire recrute pour l’un de ses clients, agence immobilière en plein centre ville de Toulouse, un(e) COMPTABLE SYNDIC F/H.

Vos missions :

Saisir les pièces comptables,

Contrôler les comptes et les balances,

Réaliser les rapprochements bancaires,

Réaliser les appels de fonds,

Effectuer les encaissements propriétaires,

Etablir les factures d’honoraires,

Faire les relances et le suivi des impayés,

Etablir les bilans des copropriétés,

Assurer la clôture des comptes et la vérification,

Participer, si besoin, aux conseils syndicaux pour l’arrêté des comptes...

Pour postuler :

tertiaire31@yes-interim.com