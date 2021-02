Comptable assistant en ALTERNANCE H/F à Montpellier (34)

Devenez Comptable assistant H/F en vous formant en alternance chez VIDAL KUNTZ avec l’AFPA de Montpellier, durant 14 mois environ, du 19 avril 2021 au 19 mai 2022, en contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage.

Vous obtiendrez un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de comptable assistant/e.

À PROPOS DE VIDAL KUNTZ

Implanté à Montpellier, le cabinet d’expertise comptable propose des prestations de qualité, en matière financière, fiscale, sociale, juridique, informatique et de gestion, répondant aux spécificités de chaque structure.

➔ LE MÉTIER

Amoureux du chiffre, le comptable-assistant passe ses journées à vérifier tous les mouvements courants des comptes de l’entreprise, à réaliser les paies et la déclaration de TVA ou encore à contrôler l’ensemble des documents commerciaux, sociaux et fiscaux de l’entreprise.

ℹ️ + d’info sur la formation : hhttps://www.afpa.fr/formation-qualifiante/comptable-assista-1

➔ PRÉREQUIS

Vous êtes réactif(ve), impliqué(e) et rigoureux(se), autonome dans la gestion des missions qui vous sont confiées, que vous savez hiérarchiser selon les priorités. Aptitudes relationnelles.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à anne-sophie.vuylsteker@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.