Comptable Assistant en ALTERNANCE H/F à Rodez (12)

Formez-vous en alternance avec l’AFPA de RODEZ chez SÉLECTION HABITAT et devenez Comptable Assistant H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 4 (BAC).

SELECTION HABITAT est le premier réseau spécialisé en immobilier de caractère et de prestige depuis 2002. Le réseau compte aujourd’hui 10 agences immobilières, 50 conseillers immobiliers pour une équipe commerciale au total de 60 personnes regroupées autour de 3 enseignes : Selection Habitat pour les biens de caractère à la campagne, Selection Immobilier pour les biens urbains, Agence Hamilton pour les châteaux et belles demeures depuis 1992.

➔ LE MÉTIER

Amoureux du chiffre, le comptable-assistant passe ses journées à vérifier tous les mouvements courants des comptes de l’entreprise, à réaliser les paies et la déclaration de TVA ou encore à contrôler l’ensemble des documents commerciaux, sociaux et fiscaux de l’entreprise.

➔ PRÉREQUIS

Classe de 1re - terminale ou équivalent.

Bon niveau en français (lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de comptes rendus).

Pour postuler :

Envoyez votre CV à marie.netanj@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.