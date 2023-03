Comptable Assistant H/F à Saint-Chély-d’Apcher (48)

Formez-vous durant 6 mois et demi, à partir du 17/04/2023 à Saint-Chély-d’Apcher et devenez Comptable Assistant H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac Professionnel).

Le métier :

Amoureux du chiffre, le comptable-assistant passe ses journées à vérifier tous les mouvements courants des comptes de l’entreprise, à réaliser les paies et la déclaration de TVA ou encore à contrôler l’ensemble des documents commerciaux, sociaux et fiscaux de l’entreprise.

Objectifs de la formation :

Assurer les opérations comptables au quotidien

Préparer les opérations comptables périodiques

Participer aux opérations comptables de fin d’exercice

Prérequis :

Prérequis : Classe de 1re - terminale ou équivalent (CAP comptabilité)

Bon niveau en français (lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de comptes rendus).

Maitrise des opérations algébriques, pourcentages, proportionnalité

Utilisateur averti de tableur

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.lozere@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).