Compétences bureautiques : obtenez la certification TOSA ! H/F à Rodez (12)

Formez-vous à l’Afpa de Rodez à partir du 20/12/2021 ; valorisez vos compétences bureautiques et obtenez la certification TOSA !

Objectifs de la formation :

Se former aux outils bureautique Word, Excel, PowerPoint, Access, VBA, Macros sur Excel, et Outlook et obtenir un ou plusieurs certificats TOSA Office au niveau « OPERATIONNEL ».

Prérequis :

Un minimum de pratique aux outils numérique et bureautique constitue un atout pour réussir le/les certificat/s TOSA Office : TOSA Word/TOSA Excel/TOSA Outlook/TOSA Access/TOSA Macros et VBA (Excel)

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rodez@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).