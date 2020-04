Comment participer au forum jobs d’été organisé par le Sicoval ?

Karine Rovira, vous êtes élue au Sicoval, en charge de la politique de la jeunesse et des jeunes adultes, pourquoi avez-vous décidé de maintenir votre forum dédié aux jobs d’été malgré le confinement ?

Nous organisons ce rendez-vous depuis plusieurs années. Il rencontre un franc succès et son nombre de visiteurs va même croissant, comme le nombre d’entreprises présentes. Le prochain devait avoir lieu fin avril. Face à la situation sanitaire, nous avons choisi de ne pas l’annuler totalement et de le proposer sous une forme virtuelle. Nous tenions à maintenir ce rendez-vous, afin de ne pas casser cette dynamique positive et de répondre aux attentes des étudiants, qui ont besoin d’argent pour financer leurs études, ont envie de se rendre utiles ou souhaitent étoffer leur CV. À l’avenir, nous pourrions même envisager de conserver les deux formules.

Quelles seront les différences avec le forum habituel ?

La principale différence réside dans cet aspect virtuel. Nous réunissons normalement tous les acteurs dans une salle pour un premier contact des candidats avec les employeurs. Les jeunes devront cette fois répondre aux annonces qui les intéressent pour un entretien organisé par la suite en présentiel, si la situation s’améliore, ou en visio.

Quels seront les temps forts de ce forum ?

Il a démarré aujourd’hui, lundi 27 avril, et durera jusqu’au mercredi 13 mai inclus. Les offres d’emploi sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur le site du Sicoval. Chaque jour, nous allons proposer aux jeunes une activité sur un thème donné, accessible sur tablette, smartphone ou ordinateur. Cette animation pourra ainsi être consacrée à un secteur d’activité (trouver un job dans le secteur de l’animation, dans les services à la personne, le commerce ou être saisonnier dans l’agriculture), à l’aide à la rédaction du CV ou de la lettre de motivation, ou à l’approfondissement de points juridiques. Ils pourront aussi échanger en visio avec les animateurs du Point information jeunesse (PIJ) du Sicoval pour préciser certains points.

Combien d’offres allez-vous proposer ?

Nous espérons que cet été la reprise annoncée sera amorcée. Nous savons déjà que certains secteurs vont souffrir. Nous avions habituellement beaucoup d’offres venant du commerce pour renforcer les équipes pendant les vacances d’été. Ça ne sera pas le cas cette année. La restauration comptera également parmi les grands absents cette année. Nous avons malgré tout déjà réuni plus de 400 offres d’emploi, notamment dans le secteur de l’animation, où les besoins devraient être abondants, celui de l’aide à la personne, de l’intérim et de l’agriculture.

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Sur la photo : Karine Rovira, élue au Sicoval, en charge de la politique de la jeunesse et des jeunes adultes. DR.