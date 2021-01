Adrien Lechevalier, pouvez-vous nous présenter Youzful ?

Il s’agit d’un dispositif national lancé par le Crédit Agricole, une plateforme dont l’objectif est de faciliter la mise en relation des jeunes avec les entreprises et les professionnels. Elle comporte ainsi plusieurs entrées (emploi, orientation, vie étudiante et rencontrer des pros) qui permettent d’accéder à des offres, des conseils, des outils, un annuaire de professionnels... grâce notamment à des partenariats avec Pôle emploi, L’Etudiant, L’Apprenti, Hello Charly (chabot d’orientation) ou encore Je suis entrepreneur pour les porteurs de projet. Les entreprises peuvent également y publier leurs offres d’emploi et acquérir ainsi de la visibilité auprès des jeunes.

Et puis plusieurs opérations seront adossées à cette plateforme, des actions déclinées en région par les caisses qui le souhaiteront.

Quelles-sont-elles ?

Dans la continuité de l’opération « Premier stage, premier emploi », nous allons poursuivre l’organisation de job dating qui sont ouverts à toutes les entreprises qui recrutent, qu’elles soient clientes ou non. Le Crédit Agricole Toulouse 31 en a ainsi prévu deux cette année, en mars et en juin, celui de mars étant la reconduction de notre évènement « Tous au campus », qui avait réuni l’année dernière 16 écoles, 13 entreprises et 600 participants au Stade Daniel Faucher à Toulouse. Compte tenu du contexte actuel, ces Youzful Cafés sont pour l’instant proposés en ligne, sur YouTube, tout comme nos Youzful Cafés, mais nous souhaitons privilégier les rencontres physiques dès que ce sera possible. Il s’agit cette fois de permettre aux jeunes d’échanger avec des professionnels de notre territoire pour les aider dans leur choix de métier et de parcours de formation. De les faire parler en toute authenticité de leur métier, et cela dans tous les secteurs d’activité. Et puis nous continuerons à organiser les Cafés de la création à Toulouse et Saint-Gaudens. Des rendez-vous suspendus en raison de la crise sanitaire, mais qui reprendront dès que la situation le permettra.

Pourquoi le Crédit Agricole s’engage-t-il ainsi autant en faveur des jeunes ?

Nous sommes la première banque des jeunes et l’un des premiers employeurs privés du territoire. Nous nous engageons directement en faveur de la formation et de l’emploi de ces jeunes (en 2020, les caisses régionales ont accueilli 4700 alternants et 6000 stagiaires), mais nous sommes aussi des créateurs de liens sur nos territoires. Youzful s’inscrit dans cette volonté affirmée de favoriser et faciliter les démarches de ceux qui recherchent un métier, un emploi, un apprenti ou un salarié.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle