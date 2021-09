Comment la plateforme Fisio simplifie-t-elle la création des CV ?

Antoine Debernardi, vous êtes le créateur de la plateforme Fisio, quel est votre parcours ?

J’ai réalisé mes études à Toulouse dans une école du groupe IGS où j’ai décroché un diplôme de management et de gestion. J’ai ensuite bifurqué vers un Master en tourisme qui m’a notamment amené à travailler en Asie du sud-est. Après plusieurs expériences professionnelles, j’ai décidé de lancer ma structure et de créer un site pour réaliser simplement son CV. J’ai monté mon projet à Tarbes, pendant deux ans, au sein de la couveuse d’activité Crescendo. Et après un premier essai sur un projet difficilement « scalable », j’ai trouvé le modèle de Fisio.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un outil intuitif qui permet de se créer un CV en ligne. L’utilisateur a à sa disposition plus de quatre-vingt modèles qu’il peut personnaliser à sa guise. Il entre les informations dans différents modules (expériences professionnelles, diplômes...) et le document se construit en respectant la mise en forme voulue. Nous avons intégré tous les modèles de CV avec les blocs de compétences, les centres d’intérêt, les langues maîtrisées, les réseaux sociaux dont les liens sont cliquables depuis un pdf, et même des jauges de notation.

À qui cet outil s’adresse-t-il ?

Notre cible est large. Nous nous adressons au grand public avec un modèle en B to C, typiquement la personne qui recherche un outil pour créer son CV sur Google. L’accès à la plateforme est alors gratuit, mais pour télécharger le CV complété, il faut débourser 9 euros par modèle. À ce jour, nous comptons un peu plus de 5000 utilisateurs. Nous avons également ciblé les écoles avec un modèle en B to B. Nous leur permettons de mettre l’outil à disposition de leurs élèves gratuitement en échange d’un abonnement.

Pourquoi les écoles font-elles appel à vous ?

Les écoles doivent placer leurs étudiants en stage ou en alternance, et elles cherchent un outil pour éviter d’avoir à remettre en forme les CV de leurs élèves. De plus, nous proposons un espace ressources avec des conseils pour les réaliser. Nous comptons déjà une vingtaine d’écoles partenaires. Nous avons d’ailleurs développé une fonction Cvthèque pour elles.

Quels sont vos projets pour Fisio ?

Nous projetons à l’avenir de développer Fisio à l’international, dans les pays francophones, mais aussi en Europe. À l’horizon 2022, nous allons également créer Fisio Career pour adresser notre interface aux entreprises pour leurs salariés ou leurs candidats, mais aussi pour tous les établissements qui ne sont pas des écoles.

Propos recueillis par Louise Lané

Sur la photo : Antoine Debernardi, créateur de la plateforme Fisio. DR.