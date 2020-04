Collaborateur/rice Comptable Confirmé(e) - CDI H/F à Toulouse (31)

Nous recherchons pour notre client, un(e) :

Collaborateur/rice Comptable Confirmé(e) H/F (31) en CDI

Le poste est basé à Toulouse Hyper Centre (31), proche métro.

Au sein d’une équipe :

Vous prenez en charge en toute autonomie un portefeuille de dossiers (environ 50), constitué de PME, sociétés commerciales, groupe de sociétés, SCI…

Vous assurez à ce titre la gestion comptable et fiscale de vos dossiers des déclarations fiscales, de la révision jusqu’à l’établissement du bilan

Vous assurez le relationnel avec le client, lui apportez conseils et assistance dans le cadre d’une relation privilégiée et de proximité

Vous aurez un(e) Assistant(e) Collaborateur/rice Comptable Confirmé(e) dédié(e)

> Rémunération Brute Annuelle 30-35 K (voir selon expérience)

De formation Comptable : BTS Comptabilité et Gestion / DUT GEA option Finance Comptabilité / DCG / DSCG ou DECF / DESCF

Vous êtes volontaire, motivé(e) et vous souhaitez intégrer un cabinet convivial, dont l’épanouissement de ses collaborateurs est primordial. Un(e) responsable à votre écoute et se rend disponible pour toutes informations

La connaissance du logiciel Agiris ou IsaCompta serait un plus

Télétravail de temps en temps possible

Rejoignez la TEAM - COMPTABLE de notre client !

Ce poste de Collaborateur/rice Comptable Confirmé(e) H/F (31) en CDI est pour vous !

