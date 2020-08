Collaborateur Comptable H/F à toulouse (31)

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients un Collaborateur Comptable H/F

Vos Missions

Vous prendrez en charge un portefeuille clients TPE/PME, appartenant à différents secteurs d’activité.

Vous êtes autonomes jusqu’à l’établissement des états financiers et de la liasse fiscale ainsi que sur les déclarations de TVA , CVAE etc..

Vous assurerez ainsi le suivi de l’ensemble des obligations comptables et fiscales de vos clients.

Vous serez amenés à échanger régulièrement afin de faire le lien avec les clients de ces différentes problématiques.

Titulaire d’un DCG, DSCG ou équivalent, vous justifiez d’un minimum d’un an d’expérience professionnelle en tant que collaborateur(trice) comptable au sein d’un cabinet d’expertise comptable.

Vous êtes autonome, rigoureux(se).

Dynamique, consciencieux les échanges avec la clientèle ne vous effraie pas.

Pour postuler :

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : Mission d’intérim

Rémunération : selon profil

Lieu : Toulouse (31)

Candidature à : sylvie.petit@au-boulot.com