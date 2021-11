CodinGame et CoderPad fusionnent pour devenir le leader mondial du recrutement tech

Carnet rose dans le monde de la tech. Le montpelliérain CodinGame et l’américain CoderPad viennent d’annoncer leur fusion. « Notre entreprise a été fondée en 2014 et compte trente-cinq salariés. Nous avons une activité commerciale en France et à l’international. Nous sommes spécialisés dans le recrutement de profils tech – des développeurs notamment – mais aussi l’évaluation de compétences et la rétention de talents », souligne Aude Barral, la cofondatrice de l’entreprise occitane. « Notre solution se double d’une plateforme gamifiée à destination du grand public pour renouveler les compétences. Nous avons donc une approche BtoB et BtoC », ajoute-t-elle.

CodinGame ambitionnait de se développer aux États-Unis et c’est ainsi qu’elle s’est rapprochée de CoderPad fin 2020, une entreprise au profil similaire à la sienne. Elle a créé, de son côté, un produit pour réaliser des entretiens techniques, afin de recruter des profils tech. « Nous avons immédiatement imaginé les synergies entre nos deux structures pour proposer une suite complète de recrutement », se réjouit Aude Barral. « De plus, notre activité a bondi pendant la période Covid. La pandémie a accéléré cette tendance d’innovation dans le domaine RH. »

L’objectif des deux sociétés : offrir une solution globale de recrutement

Les sociétés partageaient, en outre, des valeurs communes autour du recrutement par compétences, afin d’ouvrir les métiers technologiques à des profils variés. « Ensemble, nous entendons mobiliser des méthodes d’évaluation transparentes basées sur les compétences techniques plutôt que sur les CV, les diplômes ou l’expérience professionnelle, et ainsi éviter ainsi les biais de recrutement », note Aude Barral. Les deux entreprises sont désormais regroupées sous la coupole d’une même holding. « Nous avons commencé à créer des passerelles entre nos deux entités. Mais nous conservons nos deux identités, nos CEO et nos implantations historiques. Nous avons d’ailleurs une dizaine de postes 100% en télétravail ouverts. » Leur objectif est désormais de disposer d’une solution robuste et globale pour répondre aux besoins des grands groupes, comme des scale-up. « La première brique est l’identification des talents avec une évaluation des compétences à distance, ensuite l’entretien avec un outil en ligne spécifique avec une interface de développement intégrée et enfin la rétention des talents notamment grâce à des outils de gamification. Nous avons déjà des premières références clients communes, comme Doctolib. » CodinGame se félicite en outre de fusionner avec une entreprise rentable, comme elle, et ambitionne désormais de devenir avec CoderPad, le leader mondial sur le marché du recrutement tech.

Louise Lané

Sur la photo : Amanda Richardson (CEO de CoderPad) et Frédéric Desmoulins (CEO de CodinGame). Crédit DR.