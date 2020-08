Chef de chantier travaux publics-routes et canalisations (31P) H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 9 mois environ, du 7 septembre 2020 au 21 mai 2021. Devenez Chef.fe de chantier travaux publics-routes et canalisations en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de chef de chantier travaux publics routes et canalisations.

➔ LE MÉTIER

Aussi bon manager que technicien. Le chef de chantier travaux publics-routes et canalisations doit être aussi à l’aise dans l’encadrement d’une équipe de 3 à 10 ouvriers qu’en réunion de chantier avec les donneurs d’ordre, dans la gestion financière du chantier que dans les procédures qualité.

➔ PRÉREQUIS

2 Profils possibles :

Vous avez un niveau de la classe de 1ère scientifique ou technique

Vous êtes titulaire d’1 diplôme ou d’1 titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) avec une expérience professionnelle de 2 ans dans le secteur des travaux publics route et canalisation avec une fonction de pilotage d’équipe.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.palays@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.