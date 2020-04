Chef de Projet Sonar Robots Sous-Marins H/F à Toulon (83)

Nous recherchons un(e) chef de projet à Toulon pour piloter des équipes de développements et d’industrialisation d’une ligne de produits sonar destinés à des applications navales.

Rattaché(e) à la Direction des projets vous :

– Coordonnez les travaux de spécification et d’architecture technique du produit (électronique, logicielle et mécanique) en collaboration avec les experts techniques.

– Pilotez les équipes pluridisciplinaires durant tous les jalons du cycle de développement, d’intégration et de qualification.

– Coordonnez l’ensemble des étapes jusqu’à l’industrialisation, et définissez le cycle de vie de ces produits, leurs évolutions et les axes d’amélioration.

– Gérez le budget des projets et êtes le garant du respect de la qualité, du coût et des délais.

Profil

Issu d’une formation ingénieur vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en gestion de projet de conception et développement de systèmes complexes.

Vous maitrisez les architectures électroniques et logicielles et vous connaissez les algorithmes de traitement du signal de type sonar, échographe, ou radar.

Une bonne connaissance de la robotique et des contraintes du milieu marin serait un plus.

Cherry on the Cake : Convention collective de la Métallurgie, Prime annuelle, Intéressement & Participation, Restaurant d’entreprise, Comité d’entreprise.

Pour postuler :

https://myrecruitmentagency.fr/chef-de-projet-sonar-robots-sous-marins-h-f-toulon/