Chef de Chantier travaux publics routes et canalisations à Toulouse (31)

Formez-vous durant 9 mois environ, du 6 avril au 10 décembre 2021. Devenez Chef.fe de chantier travaux publics routes et canalisation en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de chef de chantier travaux publics routes et canalisations.

L’obtention du titre professionnel « Chef de chantier travaux publics routes et canalisations » (depuis moins de 5 ans) est une preuve de compétences permettant à un employeur de délivrer une Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) niveau « encadrant » à son ou sa salarié/e.

➔ PRÉREQUIS

2 Profils possibles :

Vous avez un niveau de la classe de 1ère scientifique ou technique

Vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) avec une expérience professionnelle de 2 ans dans le secteur des travaux publics route et canalisation avec une fonction de pilotage d’équipe

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.palays@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.