Chef d’Equipe Métallier H/F à Paris (94)

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients spécialisé dans la construction métallique un Chef d’équipe Métallerie H/F.

Vos missions

Préparation, organisation de la pose sur chantiers

(plans, matériel, nacelle, moyens de levage, documents chantiers : PPSPS …) Traçage, implantation des éléments sur chantiers

Suivi de la pose des éléments (par ss-traitants et équipes internes)

Contrôle qualité

Résolution des problèmes sur chantiers (solutions techniques …)

Faire remonter les points d’amélioration (REX ..)

Réception des ouvrages avec le chantier

Levées de réserves

Rendre compte au responsable de service

Exemples d’ouvrages : structures métalliques, auvents, passerelles, escaliers, garde-corps, serrurerie

Votre profil

Disposant d’un Bac Pro ou BTS, vous justifiez d’expériences confirmées en métallerie, serrurerie et structures et encadrement d’équipe.

Vous êtes en capacité de faire de la Lecture de plans / prise de cotes / traçage – implantation.

Vous habitez la région parisienne et êtes ouverts à des déplacements ponctuels.

Vous êtes idéalement titulaire du CACES PEMP, travaux en hauteur, échafaudage, élingage.

Prise de poste : Septembre 2020

Durée : Mission intérim de longue durée en vue d’embauche CDI

Rémunération : Taux horaire selon expériences + Forfait 30€ par jour

Lieu : Paris

Pour postuler :

Envoyez vos candidatures à sylvie.petit@au-boulot.com