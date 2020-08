Chauffeur Poids Lourd 19 T H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients spécialisé dans la construction métallique un CHAUFFEUR PL 19 Tonnes H/F.

Vos missions :

Vous êtes en charge du chargement, déchargement sur différents chantiers toulousains.

Votre profil :

Vous disposez d’une expérience de 2 ans dans la conduite de camion. Le CACES Grue serait un plus.

Prise de poste : Au plus vite

Durée : Mission intérim

Rémunération : Taux horaire selon expérience

Lieu : Dépôt à Cornebarieu (31) – Intervention sur Toulouse et son agglomération.

Pour postuler :

Envoyez vos candidatures à sylvie.petit@au-boulot.com