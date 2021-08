Chaudronnier d’atelier H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous à l’Afpa de Toulouse-Balma durant 4 mois et demi à partir du 30 août 2021 et devenez Chaudronnier d’atelier H/F.

➔ LE MÉTIER

Inox, cuivre, acier.

C’est sur ces métaux que le chaudronnier exerce son art. Chaudière, réservoir, générateur vapeur, cuve, ensemble malaxeur… le chaudronnier conçoit et fabrique tous les récipients industriels nécessaires au transport ou au stockage des produits liquides, solides ou gazeux.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Souder à plat des ensembles métalliques,

Fabriquer des ensembles métalliques,

Fabriquer des ensembles de tôlerie, de chaudronnerie et de tuyauterie conformément

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/certificat-de-qualification-professionnelle/cqpm-chaudronnier-d-atelier

➔ PRÉREQUIS

Il est souhaitable de maîtriser les opérations arithmétiques de base (4 opérations), savoir lire (compréhension) et écrire.

LE + DE LA FORMATION : Obtenez aussi Le certificat TOSA Digital

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).