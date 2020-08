Chaudronnier Tuyauteur H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant !

AU BOULOT agence de Labège recrute pour l’un de ses clients un Chaudronnier Tuyauteur H/F.

Vos Missions :

Vous fabriquez et installez des structure métalliques, tuyauterie, tôlerie, escalier, garde corps, cuves spécifiques, trémies, passerelle aluminium.

Vous effectuez des branchements de tuyauteries.

Vous réalisez des soudures TIG, Semi Auto et coupe au jet d’eau.

Vous travaillez sur de la serrurerie Inox, Aluminium et Acier.

Votre Profil :

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en tant que chaudronnier.

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et impliqué(e) dans les missions que vous entreprenez.

Prise de poste : septembre 2020

Type de contrat : Intérim longue durée

Rémunération : entre 12€ et 13€ brut/H + les Indemnités repas.

Lieu : 31300 Toulouse

Pour postuler :

Candidature à sylvie.petit@au-boulot.com ; labege@au-boulot.com