Charpentier bois H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 12/09/2022 à Tarbes et devenez Charpentier bois H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Métier de tradition, le charpentier bois doit aujourd’hui savoir manier aussi bien la scie et le marteau que des logiciels de CAO /DAO et de calcul. Sa palette ne se limite plus à la conception d’éléments de charpentes (pannes chevrons, poutres…). Il fabrique également des éléments d’habillage et d’isolation (lambris, garde-corps…).

Objectifs de la formation :

Façonner des pièces de charpente bois de manière traditionnelle

Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois de façon semi-industrielle ou par lots

Préparer, distribuer et implanter les moyens et ouvrages pour un chantier de construction bois

Monter une structure bois

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.tarbes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).