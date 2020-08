Charpentier Bois H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

AU BOULOT de Labège, recrute pour l’un de ses clients un CHARPENTIER BOIS N3 H/F.

En tant que chef d’équipe, vous intervenez sur des chantiers en charpente bois (fermette et traditionnelle) et couverture tuile (mécanique et canal)

Vos Missions :

Implanter et sécuriser le chantier par l’installation d’échafaudages, de gardes de corps anti-chutes, de lignes de vie, plus stocks de matériaux.

Préparer, assembler, lever et installer les éléments de structure bois et couverture

Votre Profil :

Isu d’une formation type CAP/BEP/BAC PRO Charpente CAP-BEP.

Expérience de 5 ans sur chantier minimum.

Passionné, vous êtes rigoureux pour le suivi de votre ouvrage et appréciez le travail en équipe.

Prise de poste : Au plus vite

Typologie contrat : Mission d’intérim

Durée : 2 mois

Lieux : Chantiers sur Castanet-Tolosan

Rémunération : Selon expériences et compétences + Panier + Prime de trajet + Indemnité de transport

Pour postuler :

Envoyez votre candidature à sylvie.petit@au-boulot.com