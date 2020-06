Chargé(e) de mission innovation en CDI H/F à Montauban (82)

Votre Mission :

Chargé(e) de seconder le responsable du domaine « Innovation et Développement Digital » sur l’animation de l’innovation de niveau entreprise, le/la chargé(e) de mission de l’innovation aura pour principales responsabilités de :

o Maintenir en cohérence avec les orientations stratégiques de l’informatique institutionnelle une roadmap pluriannuelle d’actions d’innovation de portée interne et externe

o Contribuer à la définition et au pilotage des objectifs de progrès sur le périmètre de l’innovation

o coordonner / piloter, voir contribuer et prendre en charge directement les actions d’innovation inscrites sur la roadmap

o Communiquer régulièrement suivant un plan de communication annuel sur la roadmap

De formation supérieure, vous avez idéalement une expérience du design thinking et/ou de l’animation de réseau. Vous partagez les valeurs de l’Agilité. Vous avez un fort intérêt pour l’univers du Digital. Les qualités humaines étant essentielles pour la réussite de cette mission, vous êtes dotée(s) des soft skills suivants : # souplesse relationnelle

# créativité # capacité de facilitation # persévérance # Qualité de communication

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi.

Pour postuler :

Rejoignez-nous ! recrutement.blf@imsa.msa.fr