Chargé·e d’Affaires du Bâtiment H/F à Toulouse (31)

L’Afpa de Toulouse-Palays et une entreprise partenaire spécialisée dans la rénovation d’appartement, vous propose de réaliser la formation « Chargé d’affaires du bâtiment » en alternance et d’obtenir ainsi votre Titre Professionnel de niveau 5 (équivalent BTS/DUT).

→ LES MISSIONS

Cette TPE (- de 10 salariés) spécialisée dans la rénovation d’appartement, réalise principalement des missions de second œuvre : carrelage, peinture, placo, cuisine, parquet, meuble de cuisine.

En tant que chargé·e d’affaires du bâtiment vous serez amené·e à gérer les aspects techniques, financiers et commerciaux des chantiers. Durant les travaux, vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients mais aussi et des fournisseurs.

→ PROFIL RECHERCHÉ

Vous avez envie d’être formé·e au métier de Chargé d’Affaires du Bâtiment ?

Après quelques semaines de formation en centre et en entreprise (75% du temps environ), vous pourrez réaliser des tâches en autonomie.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Microsoft Office : Word et Excel) vous serez également amené à utiliser un logiciel de dessin.

Être titulaire du Permis B est un plus, les chantiers se situent dans Toulouse essentiellement : Rangueil, Les Minimes... mais également en périphérie.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Sophie DUBUET : sophie.dubuet@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).