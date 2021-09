Chargé de recrutement et relations écoles H/F à Toulouse (31)

Votre agence PROMAN Toulouse Expertise recherche pour son client, l’un des leaders du marché français dans le secteur équipementier automobile, dans le cadre d’une mission de travail temporaire de 8 mois, un Chargé de Recrutement (H/F).

Votre mission consiste à :

Créer un vivier de talents et de compétences

Sourcer activement sur les CVthèques et les réseaux sociaux notamment Linkedin

Rédiger et publier les annonces

Réaliser les pré-qualifications téléphoniques

Mener les entretiens

Réaliser les comptes rendus et suivre les process

Sensibiliser les managers aux enjeux de Diversité/Inclusion

Organiser et participer aux actions relations écoles / emploi en prenant en charge la logistique, la communication et la coordination avec les écoles/organismes

Animer le réseau

De formation Bac +5 de type école de commerce avec spécialisation Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience de 7 à 10 ans minimum à un poste similaire.

Vous disposez impérativement d’un bon niveau d’anglais vous permettant des échanges fluides.

Vous êtes doté d’un bon relationnel, vous êtes autonome et force de proposition.

La connaissance du recrutement de profils ingénieurs dans le domaine software sera particulièrement appréciée.

Mission de travail temporaire de 8 mois à compter d’octobre 2021.

Salaire selon profil et expérience.

Pour postuler :

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : toulouse.expertise@proman-interim.com