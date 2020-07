Chargé de projet marketing junior H/F à Toulouse (31)

En lien direct avec la directrice marketing, vous serez en charge principalement des missions suivantes :

• Analyser les différents marchés en s’appuyant sur des études, de la veille technologique, veille de la concurrence, des rencontres auprès de notre écosystème (clusters numériques, clients…).

• Suivre et développer les offres de services en travaillant en étroite collaboration avec nos experts techniques.

• Enrichir et produire le contenu des supports d’aide à la vente : brochures, PLV, stand, communication et outils digitaux ….

• Assurer les échanges d’informations terrain entre les personnes du service commercial et du service marketing.

• Vos fonctions pourront vous amener à participer à l’élaboration d’évènements clients (salons professionnels, webinars), en étroite collab

De formation supérieure, type école de commerce ou école d’ingénieur, avec idéalement une première expérience (stage, alternance) dans le secteur du numérique, vous avez une affinité à intégrer une entreprise informatique. Orienté clients et curieux, vous savez vous montrer collaboratif, force de proposition et avez envie d’apprendre ! Vous êtes à l’aise pour produire, rédiger du contenu un peu technique. Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, powerpoint…)

L’autonomie est aussi une aptitude et qualité attendue. Déplacements à prévoir sur les sites de Bozouls et Albi.

Permis B

Pour postuler :

adele.bories@inforsud.com