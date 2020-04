Chargé de Recouvrement H/F à Toulouse (31)

Vos missions

Vous Identifiez et négociez des solutions de règlement avec les clients par des relances personnalisées.

Vous participez à des missions transverses au sein du service comptable, tout cela sous la responsabilité de la direction administrative et financière.

Tenue des comptes clients.

Enregistrement des opérations comptables.

Suivi des Litiges en relation avec les commerciaux.

Remise et suivi des dossiers contentieux, ainsi que le cas échéant, suivi des procédures Judiciaires.

De formation minimum bac +2 type BTS ou DUT en comptabilité, gestion, vous justifiez d’une première expérience réussie dans le domaine du recouvrement.

Vos connaissances comptables et la maîtrise d’Excel (recherche V, construction et gestion de tableaux croisés dynamiques) sont nécessaires pour mener à bien vos missions.

Prise de poste : Avril/Mai 2020

Typologie contrat : CDI

Rémunération : 21600€ brut annuel

Lieu : 31400 Toulouse

Pour postuler :

Cette offre vous intéresse ?

Envoyer votre CV à contact@au-boulot.com