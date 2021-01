Chargé d’affaires du bâtiment H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 10 mois environ, à partir du 15 février, à TOULOUSE-PALAYS et devenez Chargé d’Affaires Bâtiment H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de chargé/e d’affaires bâtiment.

➔ LE MÉTIER

Le chargé d’affaires bâtiment intervient de la conception à la réalisation des travaux. Durant la construction de l’ouvrage, il est l’interlocuteur privilégié des clients, des sous-traitants et des fournisseurs. Et gère aussi bien les aspects techniques, financiers ou commerciaux d’un chantier.

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/charge-d-affaires-batiment

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de la classe de terminale ou équivalent ainsi qu’un vécu professionnel dans le secteur du bâtiment sont souhaités.

Une connaissance de l’informatique est requise.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.palays@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de la formation dans votre mail.