Chargé d’accueil touristique et de loisirs H/F à Perpignan (66)

Formez-vous durant 7 mois environ, du 22 février 2021 au 13 août 2021, à Perpignan-Rivesaltes et devenez Chargé.e d’accueil touristique et de loisirs en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 de chargé d’accueil touristique et de loisirs.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Gérer une relation clientèle sur une destination et/ou un lieu touristique

Assister la clientèle sur des prestations touristiques et de loisirs

Contribuer à la mise en œuvre d’évènements festifs et culturels

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/charge-d-accueil-touristique-et-de-loisirs

➔ PRÉREQUIS

Niveau Bac ou équivalent, anglais niveau A2 du CECRL (lire, comprendre le sens global de textes, poser des questions...)

Une expérience d’un an en contact avec le public, y compris dans des emplois saisonniers ou du bénévolat est fortement souhaitée.

Pour postuler :

Veuillez envoyer un CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.